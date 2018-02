in foto: Foto di repertorio

Le informazioni sono ancora frammentarie ma, stando a quanto si apprende, un appuntato dei carabinieri avrebbe sparato alla moglie e starebbe tenendo in ostaggio le due figlie di 14 e 8 anni. Accade a Cisterna di Latina (Latina). L'uomo, in servizio a Velletri, ha finito di lavorare questa mattina, è tornato a casa e ha sparato alla moglie 39enne con la pistola d'ordinanza. La donna, un'operaia dello stabilimento Findus di Cisterna, è stata colpita allo zigomo e al petto. Secondo le prime ricostruzioni i due coniugi erano in fase di separazione.

Gravissima la moglie, le due bambine tuttora tenute in ostaggio.

Tuttora il militare sarebbe barricato nel suo appartamento dove tiene in ostaggio le due figlie. Sul posto ci sono i carabinieri del Comando provinciale di Latina. Sul posto anche il comandante provinciale, Gabriele Vitagliano. Per il momento non è stata diffusa l'identità della vittima. Secondo le ultime informazioni, i carabinieri precisano che la donna non sarebbe morta, ma verserebbe in condizioni disperate e sarebbe stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. La lite tra marito e moglie sarebbe avvenuta in strada, poi l'uomo sarebbe tornato in casa e si sarebbe barricato all'interno con le figlie.

Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, davanti all'abitazione dell'uomo, che si trova in località ‘Collina dei Pini', ci sono i carabinieri di Latina che stanno ancora cercando di far ragionare l'uomo. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.