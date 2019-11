in foto: Marcello De Vito e Virginia Raggi

Marcello De Vito avrebbe citato Virginia Raggi come testimone della difesa per l'arresto relativo al presunto giro di corruzione del caso dello Stadio della Roma. Secondo quanto riportato da Ansa, il nome della sindaca comparirebbe nella lista testi depositata dai difensori del presidente dell'Assemblea capitolina. La prima udienza del processo si terrà il 4 dicembre. Raggi non ha ancora rilasciato commenti a riguardo. Marcello De Vito è tornato libero lo scorso 18 novembre dopo aver passato nove mesi tra carcere e domiciliari. Una volta tolte le misure cautelari, è tornato a presiedere l'Assemblea capitolina, come da prima dell'arresto. La sospensione sopraggiunta in seguito all'esplodere dell'inchiesta che lo vede coinvolto, è stata revocata e De Vito è stato accolto con un lungo applauso.