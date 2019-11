in foto: Marcello De Vito in aula

Marcello De Vito non ha mai rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Roma dopo l'arresto per corruzione in relazione all'inchiesta sullo stadio della Roma e oggi, dopo il suo ritorno in libertà, è tornato a presiedere l'Assemblea Capitolina. Accolto da un lungo applauso, ha cominciato la seduta con una frase in latino "heri dicebamus", ovvero "dove eravamo". Sospeso dal suo ruolo in seguito all'arresto legato a un filone dell'inchiesta sullo stadio della Roma e in virtù della legge Severino, De Vito formalmente è tornato ad esercitare il suo ruolo, nonostante l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. Per fare questo i consiglieri dovranno votare una revoca della surroga temporanea per formalizzare il reintegro nel ruolo di De Vito. "Ai sensi della legge Severino, a seguito dell'ordinanza di revoca degli arresti domiciliari per Marcello De Vito, decade la sospensione dalla carica di consigliere e presidente dell'Assemblea capitolina e vengono meno le condizioni per la supplenza", ha annunciato in apertura del consiglio la vicepresidente vicaria Sara Seccia.

"Non sono né felice né dispiaciuto. Non ho mai gioito per l'arresto di qualcuno. Mi sembra che emergano tutti elementi verso il riconoscimento della non colpevolezza e dell'estraneità dei fatti di Marcello rispetto a quanto gli viene imputato. Se questo emergerà dal processo, come spero vivamente, che lui torni a svolgere funzione per cui è stato eletto mi sembra sacrosanto. Io non ho imbarazzo, non so se altri lo hanno", ha commentato il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo.

Il 4 dicembre comincia il processo a Marcello De Vito

Lunedì il Tribunale di Roma ha disposto il ritorno in libertà del presidente dopo un periodo passato in carcere e un altro trascorso ai domiciliari. Il processo nei suoi confronti e nei confronti dell'avvocato Camillo Mezzacapo, ritenuto dai pm suo braccio destro, comincerà il prossimo 4 dicembre. "Affronto il processo con la serenità e la consapevolezza della liceità delle mie condotte e con piena fiducia nella magistratura. Finalmente il mio corpo può ricongiungersi con il mio spirito che è sempre rimasto libero nonostante la mia condizione", le prime parole di De Vito.