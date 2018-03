Igor Trotta, l'uomo fermato per aver gettato sui binari della metropolitana B di Roma la 47enne di origine peruviana Micaela Castro Pizarro, non è imputabile. Almeno questa è l'opinione del professore Stefano Ferracuti, il perito nominato dal giudice per le indagini preliminari Vilma Passamonti per valutare le condizioni psichiatriche dell'uomo. Secondo l'esperto al momento dei fatti Trotta sarebbe stato "incapace di intendere e di volere". L'uomo sarà trasferito in una ‘Rems-Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, visto il suo caso psichiatrico.

I fatti risalgono allo scorso 26 gennaio, quando Micaela viene estratta da sotto un convoglio della metropolitana alla stazione Eur Fermi gravemente ferita. Nel giro di poche ore le testimonianze raccolte sul momento trovano conferma in un filmato di videosorveglianza: non si è trattato di un incidente, la donna è stata spinta sotto il treno in arrivo. Si cerca un uomo con un giubbetto rosso, che viene identificato e arrestato il giorno successivo: si tratta di Igor Trotta che al momento del fermo si sarebbe lasciato andare a dichiarazioni farneticanti per giustificare il suo gesto, asserendo che glielo avesse "chiesto Dio".

Dopo un delicato intervento a Micaela viene salvata la vita, ma subisce l'amputazione di una mano. La donna ha bisogno di una protesi ma non ha il denaro necessario: vive da sola con la figlia di 23 anni, studentessa universitaria, che anche tramite i nostri microfoni ha chiesto aiuto per poter garantire un futuro dignitoso alla madre e una mano per sostenere le spese mediche.