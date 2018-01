Nella nottata, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del Commissariato Esposizione, al termine di una rapida indagine, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto I.T., italiano di 47 anni, individuato quale autore del tentato omicidio di una donna peruviana di 47 anni, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri presso la fermata metro Eur – Fermi.

L'uomo è stato rintracciato nella notte a casa dagli agenti della squadra mobile di Roma. Dalle prime informazioni, ha chiare problematiche di tipo psichico. Inquietante la risposta che ha dato ai poliziotti all'inevitabile domanda: "perché l'hai fatto?". Ha detto: "Ho sentito le voci, me lo ha detto Dio".. Lunedì l'uomo sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia.

A quanto ricostruito, ha spinto all'improvviso la 47enne peruviana senza che ci fosse nessun tipo di discussione tra loro e si è poi allontanato tra la folla presente sulla banchina. Per gli investigatori, quello che è accaduto alla donna sarebbe potuto accadere a chiunque. Importanti per le indagini le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della stazione. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato per il tentato omicidio. Intanto la donna resta ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma, la prognosi è riservata, le sue condizioni sono stabili.