Una donna, per motivi ancora da accertare, è caduta alle 13 circa sui binari della Metro B all'altezza della stazione Eur Fermi direzione Rebibbia ed è finita sotto i vagoni. Secondo quanto riferito, la donna, che durante l'intervento dei soccorsi parlava, è stata estratta dai Vigili del Fuoco ed è cosciente. Secondo prime informazioni la donna, trasportata all'ospedale San Camillo, ferita in maniera seria, avrebbe subito nell'impatto l'amputazione di una mano. Successivamente, in ospedale i medici sono stati costretti ad amputargli il braccio sinistro. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo: sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, mentre si tenta di far chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto sulla banchina.

Forse qualcuno ha spinto la donna.

Secondo quanto riferito da fonti investigative non è escluso che qualcuno abbia spinto la donna sui binari mentre il convoglio era in arrivo. Gli agenti del commissariato Esposizione stanno raccogliendo le testimonianza delle persone presenti in quel momento sulla banchina e acquisendo le registrazioni delle telecamere. La donna è straniera, probabilmente peruviana.

Disagi alla circolazione.

Interrotta la tratta Eur Magliana-Laurentina, Atac ha attivato il servizio bus sostitutivi. Tra Eur Magliana ed Eur Fermi utilizzabili anche linee 31-771-780. Tra Eur Magliana e Laurentina utilizzabile anche linea 31. Caos nelle stazioni e gravi disagi per i passeggeri.

La testimonianza del maresciallo di Marina che l'ha salvata.

prima dell'arrivo dei soccorsi la donna è stata estratta da sotto il convoglio da Gianluca Marzano, maresciallo della Marina Militare, che si trovava casualmente sulla banchina diretto alla Stazione Termini. Marzano, raggiunto telefonicamente da Fanpage.it, ha raccontato quello che è accaduto