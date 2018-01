Incidente Metro B, la donna ha perso la mano: impossibile riattaccarla chirurgicamente

Ricoverata all’ospedale San Camillo in gravi condizioni e con molteplici lesioni la donna finita – per cause ancora in corso d’accertamento – sotto un vagone della metro B a Roma. L’impatto le ha tranciato di netto una mano, i medici dopo tentativi di riattaccarla hanno dovuto rinunciare.