Dalla settimana scorsa si vedono camion scaricare sacchetti e sabbia sotto Ponte Marconi, segno che, dopo gli annunci e i ritardi, infine qualcosa si sta muovendo per la spiaggia sul Tevere annunciata da Virginia Raggi lo scorso inverno, con tanto di progetto mostrato a fotografi e telecamere. La conferma è stata data all'agenzia Ansa da alcune fonti del Campidoglio, che assicurano: "La spiaggia aprirà entro agosto". Nei prossimi giorni saranno definiti i viali di accesso, poi si procederà con la posa delle strutture.

"Il Tevere è il fiume che attraverso Roma, ma purtroppo non rappresenta una parte viva e pulsante della città a differenza di molte città europee. Per questo per la prossima estate ci sarà un progetto che riguarderà un'area di diecimila metri quadrati vicina a a Ponte Marconi con una spiaggia e campi sportivi", così aveva parlato la sindaca durante una conferenza stampa tenutasi in Campidoglio lo scorso dicembre. Ma mentre sogna di trasformare il Lungotevere nel lungo Senna e di far assomigliare Roma a Parigi, Raggi è incappata ancora una volta in ritardi e disguidi, l'ennesima discrasia tra annunci trionfali e la realtà, che si dimostra sempre più complicata all'evidenza dei fatti.

Intanto il municipio VIII dichiara di essere all'oscuro di tutto, per bocca del minisindaco Amedeo Ciaccheri: "Il Campidoglio, da quando si è insediata la nuova amministrazione non ha inoltrato alcuna comunicazione sulla spiaggia del Tevere. Formalmente quindi non ne sappiamo nulla".