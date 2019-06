È Botan Dumitru il giovane di 30 anni morto ieri a Soriano nel Cimino mentre stava lavorando. L'uomo, residente a Vetralla ma originario della Romania, stava raccogliendo della legna tagliata a bordo del suo trattore nel bosco in località Acquaspasa quando, per cause ancora da accertare, è caduto in un dirupo ed è rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate a causa dello schiacciamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Botan Dumitru lascia una moglie e un figlio: era un uomo molto apprezzato e stimato a Vetralla, dove viveva da diverso tempo, che adesso piange la sua scomparsa. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato Dumitru a cadere nel dirupo: probabilmente l'incidente è avvenuto a causa della pendenza del tratto, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo e fatto ribaltare il trattore.

Cade nel dirupo col trattore e muore schiacciato: la vittima è Botan Dumitru

Botan Dumitru era impiegato in una ditta boschiva ed è morto mentre stava lavorando: il tragico evento è avvenuto nella tarda mattina di ieri, intorno alle 11. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Soriano nel Cimino e Vitorchiano. Anche i vigili del fuoco sono corsi in località Acquaspasa: speravano di estrarre Dumitru ancora vivo dall'abitacolo. Una vera e propria tragedia: il 30enne era originario di Botosani, in Romania, ma aveva scelto Vetralla per poter vivere con sua moglie. Avevano avuto un figlio appena due anni fa ed erano molto conosciuti nella cittadina. La sua scomparsa segue quella di Innocenzo Ceccarelli, il giovane di 26 anni morto nemmeno due settimane fa poco lontano da Soriano nel Cimino. Anche il ragazzo è deceduto mentre stava lavorando su un trattore in campagna: probabilmente ha urtato qualcosa nel terreno, ribaltandosi e rimando schiacciato dal mezzo pesante.