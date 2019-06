in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di trent'anni è morto nella tarda mattinata di oggi cadendo in un dirupo col suo trattore. Il tragico incidente è avvenuto a Soriano Nel Cimino, in località Acquaspasa, e ancora non si conoscono le modalità dell'accaduto. Sembra che il giovane stesse percorrendo alla guida del trattore una strada battuta all'interno del bosco ma in un tratto con una forte pendenza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato ed è caduto in un dirupo. Inutili i soccorsi, giunti sul posto per rianimarlo e quello dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo: il trentenne era purtroppo già morto a causa della gravità delle ferite riportate e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Soriano nel Cimino e Vitorchiano per procedere ai rilievi del caso. La vittima è B.D., originario di Vetralla.

Vignanello, un altro giovane morto schiacciato dal trattore

E solo una decina di giorni fa un altro ragazzo, Innocenzo Ceccarelli, è morto perché rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. La tragedia è avvenuta il 6 giugno intorno alle 15 a Vignanello, non molto distante da Soriano nel Cimino. Il giovane stava tornando dalla campagna a bordo del mezzo quando avrebbe urtato qualcosa in terra, ribaltandosi. L'impatto per lui è stato fatale: il corpo del giovane, di appena 26 anni, è rimasto schiacciato dal trattore, riportando delle lesioni gravissime. I soccorsi sono giunti sul posto ma non c'è stato nulla da fare: Innocenzo Ceccarelli è morto poco dopo a causa delle ferite riportate e del trauma di schiacciamento e, nonostante i tentativi di stabilizzazione e rianimazione i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Il giovane lavorava da tempo come operaio agricolo nella zona e non era la prima volta che portava il trattore: purtroppo, quando il mezzo si è ribaltato, non è riuscito a scansarlo in tempo.