La denuncia arriva da Claudio De Francesco, il segretario regionale del Lazio del sindacato autonomo Faisa Confail, con un post su Facebook: "Lamiera saltata alla fermata Barberini, disagi nella metro A e danni ai convogli. «Sta staccando tutti gli specchietti della metro!P erò è tutto bello anzi bellissimo". Allegata anche la foto che documenta quanto raccontato. Della denuncia del sindacalista che parla, di "sicurezza zero in Atac", c'è traccia anche nella comunicazione ufficiale dell'azienda agli utenti: attorno alle 9.00 su InfoAtac un messaggio parlava di un "oroblema tecnico alla stazione Barberini", che ha provocato qualche disagio

Sciopero dei trasporti e corteo giovedì 8 marzo 2018

Gravi disagi alla circolazione per lo sciopero dei trasporti indetto oggi, giovedì 8 marzo, da diverse sigle del sindacalismo di base in concomitanza con lo sciopero generale del movimento delle donne, che darà vita dalle 17.00 di oggi a un corteo da piazza Vittorio a Colosseo. Pochi gli autobus in circolazione per le strade della capitale e corse a singhiozzo per la metro A e la metro B di Roma, che rimango comunque aperte, mentre il servizio è al momento regolare sulla metropolitana C. Il servizio riprenderà regolarmente – come stabilito dalle fasce di garanzia – tra le 17.00 e le 20.00.