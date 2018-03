Sciopero dei mezzi pubblici in corso a Roma. Stando a quanto comunica Atac le metro A e B rimarranno aperte, ma con riduzione di corse a causa dell'agitazione indetta dal sindacato Usb, che ha aderito all'appello di ‘Non Una di Meno' e ha proclamato lo sciopero generale di 24 ore. Agitazione prevista dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Regolare la Metro C. Possibili riduzioni del servizio anche per bus e tram.

Sciopero mezzi pubblici Roma, la situazione

Il riepilogo della situazione sulla rete di trasporto pubblico gestito da Atac

METRO A: attiva con riduzioni di corse

METRO B/B1: attiva con riduzioni di corse

METRO C: regolare

ROMA-LIDO: chiusa

TERMINI-CENTOCELLE: regolare

ROMA-VITERBO, SERVIZIO URBANO: attiva con riduzioni di corse, SERVIZIO EXTRAURBANO: attivo

BUS E TRAM: possibili riduzioni di corse o sospensioni di linee.