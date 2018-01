in foto: L’incidente del 21 gennaio a Cisterna di Latina

È risultato positivo all'alcol test e al drug test l'uomo alla guida della macchina che si è schiantato la sera dello scorso 21 gennaio, su viale Kennedy a Cisterna di Latina. A bordo viaggiavano la moglie di 27 anni, incinta di tre mesi e rimasta gravemente ferita, e le due figlie di 2 e 5 anni, anche loro in serie condizioni ricoverate al Bambino Gesù di Rom, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Con la famiglia in auto si schianta fuori strada.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo e i suoi familiari dall'auto, una Nissan Micra, completamente distrutta nello schianto. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo e l'inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore Valerio De Luca. L'uomo, 30 anni, è uscito quasi indenne dall'incidente ma ora rischia di subire gravi conseguenze sul piano legale. La moglie ha dovuto subire diverse operazioni ed è tutt'ora ricoverata presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.