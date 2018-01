Auto si schianta fuori strada: grave donna incinta e le figlie di 2 e 5 anni

Tragedia a Cisterna di Latina, dove un’auto è finita fuori strada per cause ancora da chiarire. Dalle lamiere sono stati estratti un uomo, la moglie di 27 anni incinta, e le due figlie della coppia di 2 e 5 anni. Sono tutti ricoverati in gravissimi condizioni.