Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri – martedì 13 marzo – nella zona dell'Acqua Cetosa a Roma Nord. Erano circa le 23.00 quando, per cause ancora da chiarire, un centauro ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere prima contro un palo, per finire la sua corsa schiantandosi contro un muro in via Antonio Sant'Elia, a due passi dal noto circolo Canottieri Aniene.

Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto con un'autoambulanza, purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista, un giovane uomo di 31 anni che da quanto si apprende è morto sul colpo. Il corpo è stato trasportato al policlinico Agostino Gemelli, dove verrà effettuata l'autopsia. Sul posto gli agenti di Polizia Locale del XV Gruppo che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente: al momento non risultano essere coinvolti nel sinistro mortale altri

