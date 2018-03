Incidente mortale nella mattinata di oggi – mercoledì 14 marzo à sulla Diramazione Roma Sud dell'A1, nel tratto compreso tra l'uscita per Terranova e il Grande Raccordo Anulare. Qui erano circa le 9.40 quando si sono tamponati due mezzi pesanti. Coinvolto nello scontro anche un automobilista alla guida di una Ford Fiesta che, da quanto si apprende è morto sul colpo. Sul posto il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, e i soccorsi meccanici e il personale della Polizia Stradale. Inevitabili le ripercussioni al traffico: nel tratto interessato si circola su una sola corsia, in attesa che vengano eseguiti i rilievi del caso e rimossi i mezzi incidentati.

Schianto all'Acqua Acetosa: morto un centauro di 31 anni

Un grave incidente si è verificato anche nella serata di ieri nella zona dell'Acqua Acetosa a Roma Nord. Qui un motociclista di 31 anni, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro un palo della luce per poi finire la sua corsa contro un muro. Inutile l'arrivo dei soccorsi: il centauro è morto sul colpo.