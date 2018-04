Chiusa via Flaminia a causa di una voragine, l'ennesima, che si apre per le strade di Roma. La strada è crollata all'improvviso a poche decine di metri dall'ingresso dell'istituto scolastico Gesù e Maria. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale che hanno transennato la voragine che si è aperta nella strada e chiuso il tratto di strada interessato. Sul posto anche i tecnici di Acea e il personale del comune di Roma, a lavoro per chiudere la voragine e mettere in sicurezza l'area. Inevitabili le ripercussioni al traffico, andato in tilt in tutta la zona.

Secondo diversi cittadini che abitano nella zona, negli scorsi giorni nel tratto di strada è comparsa una profonda buca, oggetto anche di diversi sopralluoghi. A Roma quella delle voragini sta diventando una vera e propria emergenza, come messo anche nero su bianco da un rapporto dell'Ispra, che proprio oggi ha lanciato un nuovo allarme.