È stato individuato l'autore della scritta ‘B.R.‘ vergata la notte del 22 marzo scorso, sopra il monumento che ricorda gli agenti della scorta di Aldo Moro caduti durante il rapimento dell'esponente della Democrazia cristiana in via Fani da parte delle Brigate Rosse. Si tratta di un uomo di 47 anni, incensurato di mestiere autista NCC. Secondo quanto verificato fino a questo momento l‘autista risulta completamente estraneo agli ambienti dell'estremismo.

Nulla ricondurrebbe dunque il gesto del 47enne a un movente politico. In casa durante la perquisizione domiciliare effettuata questa mattina i carabinieri del del Nucleo Investigativo di Roma di Via dei Selci hanno trovato la bomboletta spray di colore rosso utilizzata per fare la scritta. L'uomo al momento deve rispondere del reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, come delineato dall'articolo 639 del codice penale.

Gli investigatori è stato individuato grazie ad una complessa attività investigativa che si è sviluppata attraverso la visione delle telecamere posizionate lungo le vie di accesso/fuga a Via Fani, accertamenti di natura informatica, analisi di dati di traffico telefonico e di diversi profili presenti su vari social network". Oltre ai vestiti indossati quel giorni e la vernice rossa, in casa del 47enne sono stati trovati proiettili cal. 9×21 e una decina di bossoli di vario calibro abusivamente detenuti.