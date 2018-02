Un grave incidente si è verificato questa mattina su via Aurelia, all'altezza del chilometro 10,080 nel territorio metropolitano di Roma. Qui un autobus di linea si è scontrato con uno scooter. L'impatto non ha lasciato scampo al centauro che è morto sul colpo: inutili purtroppo gli sforzi del personale sanitario del 118 giunto sul luogo, che ha tentato le manovre di rianimazione.

Incidente mortale su via Aurelia.

"A causa di un incidente avvenuto in corrispondenza della corsia di sorpasso – in direzione Grosseto – al km 10,080 della strada statale 1 Aurelia, si registrano code e rallentamenti nel territorio comunale di Roma. – si legge in una nota di Anas – L'incidente, per cause in corso di accertamento, è avvenuto tra un autobus di linea ed uno scooter; nello scontro il centauro ha perso la vita. Sul posto è presente personale Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione dei mezzi e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile".

Ieri su via Aurelia si è verificato un altro incidente mortale. Questa volta due le vittime in uno scontro frontale tra due auto, e un ferito grave. Si tratta di un uomo di 61 anni e di un uomo di soli 18 anni.