Frontale su via Aurelia a Fiumicino: due morti. Una delle vittime aveva solo 18 anni

Un grave incidente si è verificato questa mattina su via Aurelia nel territorio di Fiumicino. Due le vittime nel frontale, un uomo di 61 anni e un ragazzo di 18 anni. Il figlio dell’uomo deceduto è stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni. Traffico in tilt verso Roma.