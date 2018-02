Un grave incidente è avvenuto alla mezzanotte di ieri su via Ostiense, all'incrocio con via Pavullo all'altezza di Casal Bernocchi. Qui una donna al volante della sua Ford Fiesta, si è scontrata con un autobus di Roma Tpl. Ad avere la peggio la 32enne, deceduta nell'impatto. Il bus da quanto si apprende stava marciando verso il deposito dopo aver terminato il turno, mentre Chiara Marchetti, stava rientrando a casa. Nulla da fare per lei: quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo e l'ha estratta dall'auto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto la Polizia Locale del Gruppo Tintoretto che ha predisposto la deviazione del traffico e la chiusura del tratto interessato

Incidente all'Auditorium: ferito bimbo di 7 anni, morto il padre.

Un altro grave incidente si è verificato questa mattina presto nella capitale. In viale De Coubertin, a due passi dall'Auditorium, si sono scontrate un'Audi e una microcar guidata da una ragazza di 14 anni. Nell'impatto ha perso la vita l'uomo al volante della vettura, 54 anni, gravemente ferito il figlio di 7 anni. Ferita anche la minore al volante e un uomo che viaggiava con lei.