in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale ieri sera nei pressi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. In viale Pietro De Coubertin si sono scontrate un'Audi A3 e una minicar guidata da una ragazza di 14 anni. Il conducente dell'automobile, che viaggiava insieme al figlio di sette anni, è morto praticamente sul colpo. Il bimbo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ferita anche la ragazza al volante della minicar, accompagnata in codice giallo anche lei al Bambino Gesù. Soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito anche il passeggero che viaggiava con lei, un uomo di 54 anni. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del I gruppo. Ancora da ricostruire l'esatte dinamica dell'incidente.

Altro incidente mortale nella notte, ha perso la vita una 32enne.

Poche ore più tardi, in via Ostiense all'incrocio con via Pavullo nel frignano nella zona di Casal Bernocchi, a Roma, si sono scontrate una Ford Fiesta e un bus della Roma tpl, che stava rientrando al deposito e per tanto senza nessun passeggero a bordo. In seguito allo scontro è morta una donna di 32 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.