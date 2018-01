Scontro tra un’auto e una moto su via Salaria: centauro sbalzato sulla strada è gravissimo

Un grave incidente si è verificato questa mattina sua via Salaria, tra Settebagni e Monterotondo. Qui un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da verificare. In condizioni critiche il centauro sbalzato con violenza sull’asfalto e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.