Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – lunedì 29 gennaio – sul Grande Raccordo Anulare di Roma in carreggiata interna. All'altezza del chilometro 5o , tra lo svincolo per via Ardeatina e quello per la Laurentina, si sono scontrati per cause ancora da chiarire uno scooter e un autocarro. Da quanto si apprende il centauro è in gravissime condizioni. Trasferito in ospedale da un'ambulanza del 118, il ragazzo di 28 anni è stato ricoverato in codice rosso. Poco dopo il ricovero è deceduto. Da quanto si apprende il conducente del mezzo pesante è indagato per omicidio colposo

Incidente sul Gra: code dalla Prenestina all'Eur.

Sul luogo dell'incidente anche il personale dell'Anas e della Polizia Stradale, che hanno disciplinato il traffico per rendere possibili i soccorsi e i rilievi del caso. Con il restringimento di carreggiata nell'ora di punta, sono state inevitabili le ripercussioni al traffico con code dalla Prenestina all'Eur.