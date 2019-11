Tredici ultras della Lazio, ritenuti appartenenti al gruppo degli Irriducibili, sono stati raggiunti questa mattina da un'ordinanza di misura cautelare per gli scontri avvenuti lo scorso 15 maggio durante e dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta giocata allo Stadio Olimpico. In questa occasione un centinaio di ultras biancocelesti si era scontrato con le forze dell'ordine tra Ponte Milvio e il lungotevere. Negli incidenti, tra lanci di bottiglie e petardi da una parte e cariche e lacrimogeni dall'altra, i tifosi violenti riuscirono a incendiare una volante della Polizia Locale rompendo il vetro e gettando all'interno diverse torce accese. Tra gli ultras colpiti dal provvedimento cautelare anche i presunti responsabili del rogo.

Finale Coppa Italia: il pesante bilancio degli scontri

Grave il bilancio degli incidenti, con due agenti rimasti feriti negli scontri oltre la volante incendiata, e l'arresto di cinque tifosi laziali mentre un tifoso ospite è stato colpito da Daspo. La sindaca Virginia Raggi, subito dopo i fatti, era intervenuta molto duramente, chiedendo un maggior contributo delle società di calcio nelle misure di sicurezza: "Credo vada fatta una attenta riflessione: le squadre di calcio guadagnano milioni e pagano milioni per gli stipendi dei calciatori. Non è giusto che siano i cittadini e le amministrazioni a farsi carico delle spese per il mantenimento della sicurezza: non si può mettere sotto assedio una città. Abbiamo visto scene raccapriccianti in tutte le città d'Italia. La misura è colma. Servono provvedimenti forti nei confronti di questi barbari".