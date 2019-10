Inizia una mattina di disagi per i trasporti a Roma. Lo sciopero generale dei trasporti che doveva paralizzare la città non sembra aver raggiunto il risultato sperato (alcune linee sono attive), ma altre sono state chiuse e il servizio non è più garantito: stando alle informazioni diramate da Atac, il servizio Metro sarebbe regolare sulla linea A, mentre lievi riduzioni interesserebbero la linea B e la B1. Chiusa invece la Metro C e la Roma-Lido, mentre sarebbe attualmente attiva (con possibili riduzioni di corse) la Termini-Centocelle. Stessa cosa per la Roma-Civitacastellana-Viterbo.