Metro a rischio a Roma per lo sciopero dei trasporti di oggi, venerdì 25 ottobre. Sindacati e lavoratori lo avevano annunciato: ad attenderci una giornata di mobilitazione diffusa. Ad incrociare le braccia centinaia di lavoratori delle aziende municipalizzate. A partire dalle ore 8.30 di questa mattina le linee della metro di Roma potrebbero anche chiudere i cancelli se i treni non saranno garantiti. Il trasporto di superficie non è assicurato, e i cittadini potrebbero aspettare anche per delle ore in fermata per prendere un mezzo. Bus e tram al momento transitano ma potrebbero ridurre le corse. Inizia un venerdì di passione per i passeggeri che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per spostarsi in città. Inevitabili i disagi al traffico.

Lo sciopero dei trasporti del 25 ottobre a Roma

Lo sciopero di oggi vede il servizio di trasporto pubblico a rischio per due mobilitazioni: una di quattro ore, dalle 20 a fine servizio, l'altra di 24. L'agitazione di quattro ore è proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl e interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Quella di 24 ore è invece indetta dai sindacati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait per la rete Atac e i bus periferici della Roma Tpl.

Fasce di garanzia

Le fasce di garanzia per i pendolari sono previste da inizio servizio alle 08.30 e dalle 17 alle 20. Il servizio il 25 ottobre non sarà invece garantito dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio, mentre nella notte tra il 25 e 26 ottobre sulle metro A-B-C, linea tram 8 e alle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-314-404-444-451-664-881-916-980. Resterà tuttavia regolare il servizio delle linee notturne.

"Durante lo sciopero – si legge in una nota diramata da Atac -nelle stazioni metroferroviarie che resteranno, eventualmente aperte, non sono garantiti i servizi di biglietteria allo sportello, montascale, ascensori e scale mobili".