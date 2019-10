in foto: Matteo Salvini, Virginia Raggi

"Sabato saremo a Roma, in piazza San Giovanni alle 15. Raccoglieremo le firme contro Raggi, per il Sistema maggioritario e per l’Elezione diretta del Capo dello Stato". Lo ha detto ieri sera Matteo Salvini ospite di Porta a Porta, durante il confronto serrato con Matteo Renzi. E ha parlato anche dell'emergenza rifiuti in cui versa la capitale: "C'è una emergenza rifiuti a Roma e in Campania, dove governano M5s e Pd. Mentre in Veneto e Lombardia, dove governa la Lega, i rifiuti si riciclano e si valorizzano". Immediata la risposta della sindaca Virginia Raggi su Twitter, che da qualche giorno ha lanciato l'hashtag #SalviniChiacchierone. "Matteo Salvini ma dove lo trovi il tempo per stare sempre in tv? Lavorare mai, eh? Giù le mani da Roma #SalviniChiacchierone".

La battaglia tra Matteo Salvini e Virginia Raggi va avanti da diverso tempo. Il 4 ottobre l'ex ministro dell'Interno ha organizzato una manifestazione della Lega davanti il Campidoglio per chiedere le dimissioni della sindaca. "Penso che sia la peggiore sindaca dal dopoguerra ad oggi, non che gli altri abbiano fatto miracoli, ma Roma così male non è mai stata", aveva dichiarato Salvini in quell'occasione. Dal canto loro, i 5 stelle lo hanno accolto con un vassoio pieno di mojito, facendo riferimento alle feste del Papeete cui il ministro ha partecipato quest'estate. "Direi anche a te ‘dimettiti' ma da cosa? Non hai mai lavorato in vita tua", la risposta della sindaca. Un botta e risposta senza fine che ormai avviene giornalmente quello tra Matteo Salvini e Virginia Raggi: l'impressione è che si andrà avanti così almeno fino al 19 ottobre, giorno della manifestazione della Lega a Roma dove, tra le altre cose, si raccoglieranno le firme per chiedere le dimissioni della sindaca di Roma.