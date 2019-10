in foto: Il sit in di Matteo Salvini in Campidoglio e la risposta con il mojito dei 5 Stelle

"Penso che sia la peggiore sindaca dal dopoguerra ad oggi, non che gli altri abbiano fatto miracoli, ma Roma così male non è mai stata". Partecipando a un sit in Campidoglio, Matteo Salvini ha chiesto a gran voce le dimissioni di Virginia Raggi, accusata più volte dal leader leghista di non essere in grado di governare la Capitale: "Io ricordo che dissi ai romani: ‘Piuttosto che votare il Partito democratico, provate con i 5 Stelle'. Ma dopo tre anni il danno è evidente. Si dia la possibilità ai romani di scegliersi un sindaco all'altezza". In piazza circa un centinaio di militanti della Lega si sono dati appuntamento sotto il Palazzo Senatorio e hanno manifestato dietro a un grosso striscione con la scritta: "Raggi dimettiti". "Raggi sarà bravissima a fare alcune cose, ma non è capace di fare il sindaco di una città come Roma, che è in ginocchio. La prego di cuore di farsi da parte e spero che in Campidoglio arrivi finalmente qualcuno in grado di occuparsi della città. La priorità è liberare il Campidoglio e ripulire la città", ha detto Salvini al megafono.

La risposta dei 5 Stelle: un vassoio carico di mojiti

I 5 Stelle hanno risposto affacciandosi dalla finestra con un vassoio pieno di bicchieri di mojito, facendo riferimento alle feste al Papete Beach di Milano Marittina a cui l'ex ministro dell'Interno ha partecipato in estate. "Se Matteo Salvini non si beveva un mojito in più era ancora ministro dell'Interno, ha deciso lui di non essere più Ministro dell'Intero, ha fatto cadere il governo, ora non è un problema mio quella che dice adesso dall'apposizione", aveva dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per commentare la crisi di governo innescata dallo stesso Salvini e culminata con la formazione nel nuovo governo Conte basato su un accordo programmatico fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico.