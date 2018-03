Dopo lo scontro, a colpi di lettere e dichiarazioni infuocate tra l'associazione Piccolo Cinema America e Roma Capitale, i ragazzi hanno annunciato che l'arena di Trastevere è salva, grazie all'accordo raggiunto con il vicino liceo Kennedy. Le proiezioni traslocheranno da piazza San Cosimato al cortile della scuola: "La convenzione prevede, tra l’altro, anche la possibilità di ospitare nel cortile della sede di via Nicola Fabrizi-via Dandolo, una arena cinematografica estiva ad ingresso gratuito, aperta a tutti i cittadini della città all’interno di uno spazio di circa 1100 mq che, sull’esempio di quanto realizzato negli ultimi quattro anni, a 284 metri di distanza e di eguale superficie, in Piazza San Cosimato, avranno occasione di condividere insieme film e incontri con operatori del settore cinematografico".

Dal 1 giugno torna l'arena gratuita del Cinema America

La rassegna, patrocinata dalla Regione Lazio e dal I Municipio di Roma, inizierò il prossimo 1 giugno con il film “Tutto quello che vuoi”, che sarà presentato dal regista Francesco Bruni, dal maestro Giuliano Montaldo e da tutto il cast, per finire il 1 agosto. Confermati gli appuntamenti con autori, attori e registi, e la rassegna del sabato sera per bambini e adolescenti, oltre che gli appuntamenti con il maestro dell'horror Dario Argento che sceglierà e presenterà alcune pellicole.

Il mondo del cinema in difesa del Cinema America

Lo scontro tra i ragazzi dell'America e l'amministrazione Raggi è arrivata con la scelta del comune di mettere a bando l'arena di San Cosimato: una scelta contestata dai promotori dell'iniziativa, che hanno spiegato come venisse così messa a gara una loro idea e denunciato di aver già chiesto l'autorizzazione per l'iniziativa. Il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo ha invitato l'associazione a partecipare al bando, ribadendo l'inflessibilità del comune su questo punto e contemporaneamente la volontà di valorizzare il contributo dei giovani del Cinema America alla vita culturale della città. Invito rispedito al mittente dai ragazzi, che hanno invece raccolto le firme dei più grandi nomi del cinema italiano che si sono schierati al loro fianco chiedendo addirittura le dimissioni del vicesindaco. Ma neanche questo è servito a far cambiare idea a Raggi e Bergamo, che hanno risposto a loro volta con una lettera.