Dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino al comico campione d'incassi Checco Zalone, dal regista Paolo Virzì al ‘commissario Montalbano', Luca Zingaretti. E ancora i registi Bernardo Bertolucci e Dario Argento, Giovanni Veronesi, Gabriele Muccino e Marco Tullio Giordana. Sessantacinque firme in tutto, tra attori, registi e sceneggiatori famosi. In un appello chiedono le dimissioni del vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, colpevole, secondo loro, di non aver affidato ai ragazzi del Cinema America la gestione delle proiezioni estive in piazza San Cosimato, nel cuore del rione di Trastevere. La gestione della piazza sarà assegnata tramite il bando dell'Estate Romana, ma i ragazzi del Cinema America hanno già annunciato che non parteciperanno. L'arena estiva sarà spostata in tre luoghi della periferia romana: Ostia, Valle Aurelia e Tor Sapienza. I firmatari se la prendono non solo con Bergamo, ma anche con la vicepresidente della Commissione Cultura, Gemma Guerini, che su Facebook, si è scagliata contro l'esperienza del Cinema America.

"Le dichiarazioni della consigliera Gemma Guerrini – si legge nell'appello – dimostrano una palese inadeguatezza nel ricoprire il ruolo di Vicepresidente della Commissione Cultura di Roma Capitale ed inficiano gravemente la validità dell'azione politica dell'Assessorato alla Crescita Culturale. È ormai evidente, anche a livello nazionale, che queste persone non sono in grado di comprendere, difendere e valorizzare il patrimonio culturale italiano e quindi di rappresentarlo. Per questo pensiamo che sia necessario chiedere con forza le loro dimissioni dai ruoli di Assessore alla Crescita Culturale e di Vice Presidente della Commissione Cultura".

Ecco la lista dei firmatari

Gianni Amelio;

Elisa Amoruso;

Roberto Andò;

Francesca Archibugi;

Gianluca Arcopinto;

Dario Argento;

Angelo Barbagallo;

Matilde Barbagallo;

Alberto Barbera – Direttore della Mostra Internazionale d'arte

Cinematografica di Venezia;

Bernardo Bertolucci;

Luca Bigazzi;

Alessandro Borghi;

Bruno Bozzetto;

Margherita Buy;

Linda Caridi;

Beppe Caschetto;

Umberto Contarello;

Saverio Costanzo;

Ivan Cotroneo;

Emanuele Crialese;

Edoardo De Angelis;

Ivano De Matteo;

Carlo Degli Esposti;

Karole di Tommaso;

Valentina Ferlan;

Anna Foglietta;

Paolo Genovese;

Mario Gianani;

Claudio Giovannesi;

Nicola Giuliano;

Corrado Guzzanti;

Raffaella Lebboroni;

Luigi Lo Cascio;

Daniele Luchetti;

Gabriele Mainetti;

Francesca Manieri;

Francesca Marciano;

Neri Marcorè;

Mario Martone;

Lucia Mascino;

Lorenzo Mieli;

Riccardo Milani;

Gabriele Muccino;

Ferzan Özpetek;

Lucio Pellegrini;

Sandro Petraglia;

Franco Piersanti;

Jacopo Quadri;

Costanza Quatriglio;

Ludovica Rampoldi;

Rita Rognoni;

Matteo Rovere;

Alessandro Roja;

Pietro Sermonti;

Silvio Soldini;

Paolo Sorrentino;

Isabella Spinelli;

Mattia Torre;

Marco Tullio Giordana;

Giovanni Veronesi;

Sandro Veronesi;

Daniele Vicari;

Paolo Virzì;

Massimo Wertmuller;

Gianni Zanasi;

Checco Zalone;

Luca Zingaretti