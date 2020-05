"Riconsegnami le ceneri di mia figlia, non gettarle" è l'appello di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la motociclista morta a venticinque anni il 6 maggio del 2018, mentre percorreva la via Ostiense a bordo della sua Honda Hornet blu scintillante. La donna, alla vigilia del secondo anniversario della morte di sua figlia e dopo la riapertura dei cimiteri come da dpcm, a seguito dell'emergenza coronavirus, ha fatto visita alla tomba all'interno del Verano, ma le sue ceneri erano scomparse. Dentro al fornetto c'era anche un diario, scomparso anch'esso insieme all'urna. "Non gettare via le ceneri di mia figlia, non peggiorare le cose. Quello che dico non è una minaccia, è un consiglio che darei a un figlio: riconsegnamele, anche in forma anonima" ha detto Graziella, rivolgendosi all'autore dell'ignobile gesto, al momento ancora ignoto, ma alla cui identità stanno cercando di risalire i carabinieri, che stanno passando al vaglio i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.

Le ceneri di Elena sono scomparse

La mamma di Elena ha raccontato a Fanpage.it il terribile momento in cui ha scoperto che l'urna non c'era più: "Immaginatevi come possa sentirsi una madre che va al cimitero a trovare la propria figlia, che con i fiori in mano svolta l'angolo e non trova più niente". La prima cosa che Graziella ha fatto è andare a chiedere informazioni negli uffici del Verano, per capire se fosse successo qualcosa, se per qualche strano motivo, il fornetto della figlia fosse stato aperto senza che venisse avvertita: "Mi hanno risposto che una volta sigillato, nessuno può farlo senza autorizzazione e che loro non avevano toccato nulla".

Elena sepolta a un anno dalla morte

Elena è stata sepolta sabato 1 giugno scorso, a distanza di un anno dalla sua scomparsa, dopo che il suo corpo ha ricevuto il nulla osta da parte della procura, trattenuto su disposizione del magistrato. La venticinquenne ha fatto il suo ultimo viaggio in moto, l'urna con le sue ceneri ora scomparse è stata portata in corteo fino alla tomba, in quel luogo in cui riposano anche i nonni materni e tanti altri giovani vittime di incidenti stradali. "Elena si godrà il trascorrere delle giornate in un posto scelto apposta per lei, in alto – aveva spiegato a Fanpage Graziella – Un angolino dove risplende il sole, batte la pioggia e soffia il vento. Il vento tanto amato dai motociclisti, perché scompiglia i capelli e fa sentire liberi. Lo stesso elemento in cui sento viva Elena".

Di Alessia Rabbai e Simona Berterame