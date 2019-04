in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

È rimasto coinvolto ieri in un grave incidente sul vecchio tracciato della Tangenziale Est all'altezza dell'uscita di via Salaria. Per questo un motociclista di 43 anni sarà sottoposto oggi a un delicato intervento chirurgico presso l'ospedale Sandro Pertini, dove è ricoverato. Lo riporta Roma Today. Il sinistro è avvenuto ieri sulla circonvallazione Salaria intorno alle 15.30, ma non sono ancora chiare le dinamiche con le quali si è verificato. L'uomo, infatti, che viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, è stato trovato dai sanitari del 118 riverso per terra, già in gravi condizioni. Soccorso immediatamente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale coordinati dalla dottoressa Donatella Scafati: le forze dell'ordine non escludono che ci possa essere anche una macchina coinvolta nell'impatto e che il conducente sia scappato senza prestare soccorsi all'uomo. Purtroppo, non essendoci testimoni né telecamere che inquadrano il punto in cui è stato trovato il motociclista, non è semplice ricostruire la dinamica del sinistro. I vigili urbani hanno per ora acquisito i video delle zone limitrofe all'incidente, sperando di tirare fuori qualche elemento che faccia capire cosa sia esattamente successo su quel tratto di circonvallazione Salaria.

Tiburtina, auto ribaltata e Cotral in fiamma

Nella giornata di ieri un altro incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Tiburtina, in via del Tecnopolo all'incrocio con via di Case Rosse. Secondo le prime ricostruzioni, una Matiz si sarebbe scontrata frontalmente con una Smart, ed entrambe sarebbero poi finite addosso ad altre vetture che transitavano per la strada. Il ragazzo alla guida della Matiz, un giovane di appena 21 anni, è stato portato in ospedale in gravi condizioni: l'impatto per lui è stato così violento che l'auto si è ribaltata. Nella mattina di oggi, invece, un'autobus della Cotral ha preso fuoco per motivi ancora da accertare: mentre stava facendo la fermata, consentendo ai passeggeri di scendere e salire, un incendio si è sviluppato della parte posteriore della vettura. Non c'è stato fortunatamente nessun ferito: il conducente e i passeggeri sono riusciti ad allontanarsi in tempo.