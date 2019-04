in foto: Immagine di repertorio

Ancora un incidente in zona Tiburtina, questa volta in via del Tecnopolo, verso Settecamini. All'incrocio con via delle Case Rosse una Daewoo Matiz guidata da un ragazzo di 21 anni si è scontrata frontalmente con una Smart e si è poi ribaltata, colpendo un'altra vettura, una Volkswagen. La Smart, invece, è andata addosso a una Peugeot. Quattro macchine coinvolte, e un ferito grave: si tratta del conducente della Matiz. Il giovane, di appena 21 anni, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I in codice rosso: le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino per comprendere la dinamica dell'incidente, che è avvenuto in prossimità del semaforo. Non si conosce lo stato di salute degli altri conducenti delle macchine, ma sembra che non abbiano riportato lesioni gravi. Il sinistro è avvenuto nella giornata di martedì 9 aprile intorno alle 14. Sotto shock i conducenti delle altre vetture che hanno assistito all'impatto e al ribaltamento della Matiz.

Via Tiburtina, pullman Cotral prende fuoco

E questa mattina un altro incidente si è verificato in via Tiburtina, dove un bus della Cotral (azienda del trasporto pubblico regionale) ha preso fuoco, seminando il panico per la strada e tra i passeggeri del mezzo. La vettura si è incendiata per cause ancora da accertare all'altezza della pista di go kart "Pista d'Oro" a Guidonia, proprio alle Porte di Roma, intorno alle 7 del mattino. Le fiamme si sono sprigionate dal vano posteriore dell'autobus mentre questo era in fermata per far salire e scendere i passeggeri: fortunatamente nessuno è rimasto ferito e tutti sono riusciti a scendere prima che l'incendio divampasse per tutto il mezzo. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che si sono subito messi al lavoro per spegnere il rogo. Alla fine delle operazioni, del bus Cotral è rimasta solo la carcassa annerita. Non si conoscono ancora le cause che hanno causato l'incendio del mezzo, ma si tratta del secondo autobus che prende fuoco a Guidonia in pochi giorni.