Un bus dell'azienda del trasporto pubblico regionale Cotral è stato divorato dalle fiamme nella mattina di oggi – mercoledì 10 aprile – su via Tiburtina all'altezza della pista di go cart "Pista d'Oro" nel territorio di Albuccione, frazione di Guidonia alle porte di Roma. Erano circa le 7.00 quando le fiamme si sono alzate dal vano posteriore del veicolo che viaggiava sulla tratta Roma-Tivoli, mentre si trovava in sosta alla fermata per consentire la salita e la discesa dei passeggeri. Fortunatamente le persone a bordo (il bus era molto affollato, pieno di studenti e lavoratori in viaggio verso la capitale) sono riusciti a lasciare l'autobus prima che ci fossero conseguenze per la loro incolumità. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118, e ovviamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Bus in fiamme su via Tiburtina: code e traffico in tilt

Finite le operazioni di spegnimento dell'autobus rimaneva una carcassa incenerita. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con il tratto di via Tiburtina interessato rimasto chiuso per permettere le operazioni di spegnimento e successivamente i rilievi e la rimozione del mezzo andato a fuoco. Code si sono sviluppate in entrambe le direzioni di marcia. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo del bus.

Secondo bus in fiamme a Guidonia in pochi giorni

Solo pochi giorni fa un episodio simile era avvenuto nella zona di Setteville Nord – sempre nel territorio di Guidoni – dove un autobus questa volta delle Autolinee Sap ha preso fuoco venendo distrutto dalle fiamme nel giro di pochi minuti. Anche in questo caso fortunatamente non ci sono stati feriti, anche grazie alla prontezza dell’autista che, avvertito il principio di incendio, ha messo tutti in salvo.