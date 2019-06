"Ci sono i vermi tra i rifiuti che fuoriescono dai cassonetti della spazzatura nel Municipio VI di Roma". A denunciare il disgustoso ritrovamento sono la consigliera capitolina Pd Valeria Baglio e il segretario del Pd Ama Flavio Vocaturo. "Gli operatori sono costretti a lavorare in condizioni inaccettabili, esposti a pericolose conseguenze per la salute. Nonostante questo il Campidoglio continua a minimizzare", hanno spiegato gli esponenti Dem.

Virginia Raggi incontra il nuovo presidente Ama

La sindaca di Roma Virginia Raggi oggi ha incontrato in Campidoglio il nuovo presidente di Ama, Luisa Melara e i sindacati dei lavoratori, per "sviluppare una nuova sinergia" scrive la prima cittadina in un post pubblicato su Facebook. "Gli obiettivi che intendiamo portare avanti sono un piano di pulizia straordinaria della città e proseguire nel percorso di risanamento dell'azienda". La svolta, spiega la sindaca, arriva dopo gli incendi che hanno colpito gli impianti di trattamento dei rifiuti del Tmb Salario e Rocca Cencia, i danni a mezzi e strutture di Ama, i 700 cassonetti dati alle fiamme in poco meno di un anno. Raggi ha spiegato quella che, finalmente, dovrebbe arrivare una risposta concreta: "Abbiamo chiesto ai sindacati di indicare i problemi riscontrati sul campo e di proporre soluzioni operative, che il Consiglio di amministrazione di Ama confronterà con il piano di intervento predisposto dall'azienda" E ha aggiunto: "Abbiamo in mente un tavolo di confronto permanente che si riunisca a cadenza stabilita per progettare un percorso chiaro nel metodo e nei tempi".

Ama pulisce Roma

Ama ha risposto alle continue segnalazioni e polemiche dei cittadini con alcuni interventi di pulizia in tutti i quartieri della città. "L'azienda è intervenuta con operatori e mezzi speciali in via Lanciani, piazza Marucchi, piazza Winckelmann (II municipio), Santa Rita da Cascia (VI municipio), via Bartoloni, piazza dei Consoli (VII municipio), via degli Stradivari (XII), Via Orti della Magliana (XI municipio), via di Isola Farnese, via delle Galline Bianche, via Offanengo (XV municipio)" ha reso noto Ama. "In corso, a ciclo continuo, attività di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in

particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e

organici, con circa 1.500 interventi al giorno".