Dopo l'incendio al Tmb di Rocca Cencia, a Roma potrebbe essere davvero emergenza rifiuti. E per evitare una potenziale catastrofe, in una città già invasa dall'immondizia, l'Ama ha deciso di rivolgere un appello ai cittadini: "Differenziate correttamente". Metà vasca del Tmb di Rocca Cencia e una linea di trattamento non sono utilizzabili dopo il rogo. Motivo per il quale l'azienda capitolina sta rimodulando i servizi sul territorio per cercare di limitare al minimo i disagi che potrebbero derivare da questa situazione. È necessario ridurre al minimo l'indifferenziata e separare correttamente i rifiuti – contenitori in plastica, vetro, carta, cartone, scarti alimentari e organici – in modo da facilitare lo smaltimento. Non si sa ancora, infatti, quando il Tmb potrà essere di nuovo operativo. E con l'impianto del Salario totalmente fuori uso, quello di Rocca Cencia è l'unico a Roma a poter trattare gli scarti.

Incendio Tmb di Rocca Cencia, Bagatti: "Rogo non paragonabile a quello del Salario"

L'incendio al Tmb di Rocca Cencia è divampato domenica sera intorno alle 20 per cause ancora da accertare. Attualmente una delle linee di trattamento e metà vasca non sono operative, quindi l'impianto può operare ma solo parzialmente. L'amministratore unico di Ama, Massimo Bagatti, ha dichiarato ieri a Fanpage.it che l'azienda era già al lavoro per garantire soluzioni praticabili e alternative per evitare l'emergenza rifiuti. È il secondo rogo che si sviluppa in un Tmb in quattro mesi: a dicembre è andato a fuoco quello del Salario, che adesso non è più utilizzabile. Sulle cause sta ancora indagando la magistratura. La sindaca Virginia Raggi ha lasciato intendere che l'incendio potrebbe essere un atto contro l'amministrazione a cinque stelle: "Al momento si sta indagando per incendio colposo. Se questo è l'ennesimo attacco e non è un incidente, i responsabili sappiano che non ci pieghiamo e non ci fermeremo – ha dichiarato – Stavamo lavorando sul divieto di utilizzo delle plastiche monouso a Roma, a questo punto acceleriamo i provvedimenti perché dobbiamo iniziare a sottrarre rifiuti a questo sistema criminale".