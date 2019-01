Il Procuratore generale della Corte d'Appello di Roma Giovanni Salvi, nella sua relazione in occasione dell'inagurazione dell'anno giudiziario ha fatto il punto sui reati compiuti nella capitale. Partiamo dalle note positive: "Negli ultimi anni c'è stata una drastica diminuzione degli omicidi, che ha portato la Capitale a livelli davvero inimmaginabili qualche anno addietro e che hanno pochi paragoni nelle grandi città del mondo intero". E gli omicidi in tre anni in effetti sono diminuiti della metà passando da 10 a 20, a quella che purtroppo emerge è una vera e propria emergenza: quella della violenza contro le donne: abusi, molestie, violenze sessuali consumate soprattutto tra le mura domenstiche

"Secondo i dati forniti, si è passati dal già basso numero di venti omicidi volontari nel 2015 a dieci nell'anno 2018. – ha aggiunto – È un dato questo estremamente significativo, perché indica da un lato l'efficacia dei pubblici poteri nei confronti del crimine organizzaton e dall'altro il permanere di un'emergenza nel settore della violenza domestica, nelle relazioni personali e di genere". I casi di violenza sessuale sono cresciuti del 24% in un anno, passando dai 633 procedimenti nel 2017 ai 789 procedimenti del 2018, mentre le denunce per stupri di gruppo salgono da 11 a 19.

Salvi ha poi invitato a non abbassare la guardia sulla penetrazione nel territorio della capitale delle mafie tradizionali e delle organizzazioni autoctone. Nonostante le importanti inchieste degli ultimi anni, che hanno colpito duramente clan come gli Spada e i Casamonica, è proprio questo il momento di tenere alta l'attenzione sulla presenza delle mafie, e soprattutto sulla loro capacità di inquinare il tessuto economico e produttivo. Roma infatti è un territorio privilegiato per reinvestire i capitali illeciti: "Le organizzazioni criminali tradizionali, soprattutto ‘ndrangheta e camorra, da lungo tempo acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, immobili, società ed esercizi commerciali nei quali impiegano ingenti risorse economiche provenienti da delitti. In tal modo esse si dotano di fonti di reddito importanti e apparentemente lecite". Per quanto riguardo i gruppi criminali autoctoni Salvi sottolinea come nessuno di quesi sia egemone su tutto il territorio cittadino, ma che esiste un fragile equilibrio criminale e la commistione tra gruppi romani e mafie provienienti dall'esterno e internazionali.

Un discorso che fa eco alle parole del procuratore capo di Giuseppe Pignatone pronunciate sempre oggi. Nel suo discordo Pignatone ha sottolineato l'importanza delle sentenze che hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa: “I clan erano ben noti a tutti, secondo me sono importanti le sentenze perché offrono degli strumenti di contrasto a forme di estrema pericolosità, che se esaminate in modo parcellizzato non consentono di cogliere la pericolosità del fenomeno e di adottate strumenti di contrasto adeguati”.