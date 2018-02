Roma si prepara alla sesta grande nevicata in sessant'anni. Secondo le previsioni meteo Burian, l'ondata di gelo proveniente dalla Siberia, farà precipitare le temperature anche in pianura, con copiose nevicate anche sul livello del mare. Per quanto riguarda la capitale i fiocchi sono attesi per la notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio, con le temperature che arriveranno anche a meno sei. Mezzi spargi sale già pronti e scuole chiuse preventivamente ai Castelli Romani, mentre i cittadini, in una città non preparata alle nevicate, si preparano a interrompere il normale tran tran per l'evento.

La nevicata a Roma del 4 febbraio del 2012.

L'ultima grande nevicata in città risale al 4 febbraio del 2012. In quel caso la neve raggiunse in alcune zone addirittura i 30 centimetri. Le basse temperature dei giorni successivi fecero in modo che la neve riuscì ad attecchire, lasciando marciapiedi e tetti imbiancati per diversi giorni.

La nevicata del 1985 e quella del 1971.

Prima di quattro anni fa bisogna risalire al 1985 per un'altra nevicata degna di essere ricordata sul Colosseo e sul la cupola di San Pietro. Il 6 gennaio i fiocchi caderono per ore imbiancando tutta la città. Lo stesso anno un'altra nevicata si verificò tra il 17 e il 18 marzo. Neve a marzo anche anche nel 1971, quando in poche ore nella notte tra il 5 e il 6 caddero circa 2o centimetri di neve.

La mitica nevicata del 1956 su Roma.

Se per gli anni '60 non ci sono nevicate di rilievo da ricordare. Nel 1956 una nevicata ad inizio di febbraio, è stata resa mitica da una canzone di Mia Martini: "Roma era tutta candida / Tutta pulita e lucida /Tu mi dici di sì l'hai più vista così /Che tempi quelli". Solo due anni dopo, nel 1958 ancora neve il 9, 10, 11 e 12 Marzo 1958: il clou il 12 con tre quarti d'ora di neve fitta e intensa al mattino ed altri episodi intermittenti fino al pomeriggio.