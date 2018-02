Roma si prepara alla possibile nevicata prevista tra domenica e lunedì. A febbraio del 2012, quando si verificò l'ultima grande nevicata sulla Capitale, la città rimase completamente paralizzata. Ricorda Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che in quelle ore si verificarono "immensi disagi per i cittadini, blocchi del traffico, automobilisti imprigionati nelle loro automobili e polemiche a non finire". L'invito del Codacons all'amministrazione Capitolina è quello di "non farsi trovare impreparata questa volta". Il Comune, dice Rienzi, "deve mettere in campo tutte le misure utili per evitare disservizi e disagi alla popolazione. L'amministrazione deve varare un piano straordinario che garantisca la continuità dei trasporti pubblici e la piena fruibilità delle strade in caso di neve in città nei prossimi giorni. Se si registreranno ancora una volta disagi per i romani, a piovere non saranno fiocchi di neve, ma le denunce del Codacons contro le incapacità dell’amministrazione”.

Il piano neve della sindaca Raggi.

Già a dicembre Virginia Raggi ha firmato le "Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2017-2018". Si tratta dell'ordinanza in cui si elencano tutti gli interventi da adottare in caso di forte abbassamento della temperatura. Il provvedimento 189 prevede, per esempio, che in caso di neve i taxi siano autorizzati a protrarre l'orario di lavoro o che tutti i veicoli del Comune, del trasporto pubblico e anche le automobili private debbano circolare con catene o pneumatici da neve. Nel caso di temperature sottozero il Comune raccomanda i cittadini di tenere aperto "il rubinetto di utilizzazione più vicino al contatore o alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico nello stabile, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni". In caso di freddo e gelo, inoltre, il Dipartimento di Politiche Sociali dovrà adottare interventi in favore delle fasce sociali più deboli, con particolare riguardo alle persone senza fissa dimora. Come premessa il Comune ricorda nell'ordinanza che il traffico, nel corso di una possibile nevicata, potrebbe avere ripercussioni in tutti i settori e nei servizi cittadini.