in foto: Neve a Roma – foto di repertorio

A Roma potrebbe nevicare lunedì 26 febbraio 2018. A sostenerlo è Antonio Sanò, direttore del portale IlMeteo.it, che ha annunciato l'arrivo nelle prossime ore di un'ondata di aria gelida dalle steppe russe che ha chiamato ‘Burian'. "Secondo Sanò a metà febbraio si è verificato un possente surriscaldamento anomalo della stratosfera (strat-warming), uno dei più potenti degli ultimi 30 anni. Ora gli effetti di questo riscaldamento si stanno per riversare nella troposfera, ossia nella zona dove avvengono i fenomeni atmosferici. Successivamente, il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l’aria gelida favorendo estese nevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro. La situazione è in continua evoluzione e le sorprese di certo non mancheranno".

Domenica 25 febbraio arriva Burian.

Per il direttore de IlMeteo.it l'arrivo dell'area di bassa pressione è previsto per domenica 25 febbraio e porterà nevicate anche al centro. In pianura padana sono previsti fino a 15 gradi sotto zero di notte e meno un grado di giorno. Gelo anche a Roma, con le temperature che toccheranno i meno cinque gradi nella notte di lunedì. Possibili nevicate anche in città.

Il Codacons: "Il Comune si prepari"

“La neve a Roma è sinonimo di disastro sul fronte della viabilità e dei trasporti. Basti pensare a quanto accaduto nel febbraio del 2012, quando la città rimase paralizzata a causa di una forte nevicata con immensi disagi per i cittadini, blocchi del traffico, automobilisti imprigionati nelle proprie vetture e polemiche a non finire. Questa volta l’amministrazione non può farsi trovare impreparata e deve mettere in campo tutte le misure utili per evitare disservizi e disagi alla popolazione. Per questo invitiamo il Comune di Roma, di concerto con la Protezione civile, a varare un piano straordinario che garantisca la continuità dei trasporti pubblici e la piena fruibilità delle strade in caso di neve in città nei prossimi giorni. Se si registreranno ancora una volta disagi per i romani, a piovere non saranno fiocchi di neve, ma le denunce del Codacons contro le incapacità dell’amministrazione", spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi.