in foto: Immagine di repertorio

Uno spaventoso incidente si è verificato nelle prime ore del mattino a Torre Spaccata, nei pressi della periferia di Roma, dove un'auto e un motorino si sono scontrati per dinamiche ancora in fase di accertamento. Il sinistro stradale è avvenuto lungo viale dei Romanisti, in un tratto di strada che in quel momento sembrava essere poco trafficato. Nello schianto tra una Renault Clio e una Yamaha Majestic sono rimasti feriti entrambi i conducenti, con il guidatore a bordo dello scooter che ha avuto la peggio, rimanendo gravemente ferito. L'uomo di 47 anni è stato affidato alle cure del personale sanitario, giunto sul posto in pochi secondi. Il guidatore è stato portato al Policlinico Tor Vergata a bordo di un'ambulanza e versa in codice rosso. Sorte diversa invece per l'automobilista, una donna di età al momento incerta, che è stata portato in codice verde al medesimo Policlinico. Si sono registrati pochi disagi al traffico, con gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i primi rilievi scientifici per risalire all'effettiva dinamica di quanto accaduto.

Un altro scontro a Roma tra una macchina e uno scooter

Incidenti analoghi a quello di questa mattina sono frequenti nella Capitale, dove spesso si verificano sinistri che vedono coinvolti un'automobile e uno scooter. Uno dei tanti casi simili si è verificato qualche giorno fa, con una moto della Polizia Locale che si è scontrata con una macchina all'altezza di via Forte Boccea, sulla Pineta Sacchetti. A seguito dell'incidente il vigile al bordo del due ruote è stato medicato e le sue condizioni non sembrano gravi. Ben peggiore il bilancio di un incidente simile lungo la via Flaminia Nuova, dove uno dei due conducenti coinvolti che è rimasto gravemente ferito a seguito delle ferite riportate nel sinistro. In entrambi i casi il traffico e la circolazione andarono completamente in tilt, causando molti disagi agli automobilisti.