in foto: Immagine di repertorio

Poco fa si è verificato un violento incidente lungo la via Flaminia Nuova a Roma, dove uno scooter e un'altra vettura si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare. A seguito dell'incidente, in base a quanto riportato dal Messaggero, l'auto si sarebbe andata a schiantare contro un semaforo in prossimità del sinistro, con il conducente che è rimasto gravemente ferito a seguito dell'impatto. Entrambe le persone coinvolte sono state soccorse dal personale sanitario, con l'uomo alla guida della macchina che trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Sul posto è giunta la polizia di Roma Capitale, che ha messo in sicurezza la zona per effettuare i primi rilievi scientifici e per verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto. A seguito dell'incidente si registrano molti disagi al traffico lungo la Flaminia Nuova verso il Grande Raccordo Anulare, con code per lunghi tratti e con la viabilità congestionata.