Un grave incidente si è verificato nella mattina di oggi – giovedì 20 giugno – su via Domenico Tardini all'altezza dell'incrocio con via di Forte Boccea. Qui una Fiat Punto si è scontrata con una moto della Polizia Locale. Ad avere la peggio nel violento impatto l'agente, che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico Gemelli, che dista pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Da quanto si apprende il vigile non è per fortuna in gravi condizioni: ricoverato al pronto soccorso è vigile. Soccorsa anche la donna al volante dell'auto: uscita indenne dallo scontro, sarebbe però sotto choc. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con il traffico completamente paralizzato nella zona proprio nell'ora di punto. Il traffico su via Pineta Sacchetti è stato chiuso temporaneamente in direzione centro, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi per stabilire con certezza la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.