Un altro autobus ha rischiato di prendere fuoco a Roma, questa volta nella zona di Cornelia. È accaduto questa mattina, proprio in mezzo alla strada, seminando il panico tra gli automobilisti e le persone che hanno assistito alla scena. Una nube di fumo si è sprigionata dal mezzo, facendo partire l'impianto antincendio. Ancora sconosciute le cause del malfunzionamento. Per adesso, non si ha notizia di feriti né di intossicati dal fumo. Fortunatamente l'attivazione dell'impianto antincendio ha scongiurato che il rogo divampasse sulla vettura: l'autobus è stato solo avvolto dal fumo, ma dalle prime informazioni non sembrerebbe che le fiamme si siano sprigionate dappertutto, distruggendo il mezzo.

Roma, sempre di più gli autobus in fiamme nella capitale

Non è la prima volta questa che un autobus prende fuoco a Roma. Negli ultimi mesi sono molti i mezzi che, per qualche motivo, sviluppano incendi che rischiano di mettere a repentaglio la vita dei passeggeri, degli autisti e delle persone che si trovano in quel momento in mezzo alla strada. Solo qualche giorno fa, a prendere fuoco, è stato un autobus della linea 119 in via Sistina. In quel momento la vettura era piena di gente a bordo, e solo il tempestivo intervento dell'autista ha fatto sì che nessuno rimanesse ferito. L'uomo, infatti, ha fatto scendere tutti prima che il rogo divampasse e distruggesse ogni cosa. Fortunatamente i danni non sono stati molti, ma le ripercussioni sul traffico sono state ovviamente ingenti. E, sempre qualche settimana fa, un altro autobus ha preso fuoco a Fiumicino, all'altezza di via del Caravaggio. In questo caso, l'autista si era reso conto che qualcosa non andava e aveva fatto scendere i passeggeri poco prima per riportare la vettura al deposito. Qualche minuto dopo, il rogo. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il problema sarebbero le vetture troppo vecchie, che causano così continui disservizi.