in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura, questa mattina, nel pieno centro di Roma: un autobus della linea 119 è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava in via Sistina. Grazie alla prontezza di riflessi del conducente si è evitato che qualcuno potesse rimanere ferito: l'autista ha infatti fatto scendere tutti i passeggeri che si trovavano a bordo prima che l'incendio si propagasse. Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo senza troppe difficoltà: ai pompieri spetta ora il compito di individuare le cause dell'incendio, ancora sconosciute: da quanto si apprende, l'autobus non ha subito gravi danni. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Roma, che hanno chiuso al traffico il tratto di via Sistina compreso tra via Crispi e Trinità dei Monti, causando notevoli disagi alla circolazione automobilistica.

Sono tantissimi a Roma, purtroppo, gli episodi negli ultimi mesi che hanno visto un autobus essere avvolto dalle fiamme. In ordine di tempo, l'ultimo soltanto poche settimane fa, lo scorso 13 maggio, quando un bus Atac (la società che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale) della linea 786 è andato a fuoco – l'incendio si è sviluppato dal vano motore – mentre percorreva via Portuense, nel quartiere Trullo. Anche in questo caso, il peggio è stato evitato dal conducente, che è sceso prontamente dal mezzo e ha domato le fiamme azionando l'estintore ed evitando così che qualcuno dei passeggeri a bordo potesse rimanere ferito o intossicato.