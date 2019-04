Problemi alla circolazione sulla linea C della metropolitana di Roma. Un venerdì mattina quello di oggi, 5 aprile, che inizia all'insegna dei ritardi e dei disagi. Come informa Infoatac su Twitter: "Il servizio della metro C è stato riprogrammato a causa di un guasto tecnico". Ciò comporta che la circolazione è divisa in tre tratte: San Giovanni – Alessandrino, Alessandrino – Grotte Celoni, Grotte Celoni – Pantano. Per viaggiare sull'intera linea infatti "è necessario cambiare treno nelle stazioni Alessandrino e Grotte Celoni – prosegue l'azienda che gestisce il trasporto pubblico della Capitale – Tra le due stazioni è attivo un servizio bus di supporto". Interruzioni di tratta occasionali che tuttavia si vanno a unire con i disagi quotidiani che gli utenti del trasporto pubblico vivono prendendo la metropolitana di Roma. Già intorno alle 10 di ieri sera infatti, nella stazione di Torre Angela si è verificato un guasto tecnico che ha comportato il rallentamento su tutta la linea e un'interruzione tra Grotte Celoni e San Giovanni e tra Alessandrino e Pantano. Come spesso raccontato dai pendolari a Fanpage, la linea C anche in condizioni di normale circolazione rispetto alle altre due line è fortemente rallentata, con tempi di attesa anche di 15 o 20 minuti.

Chiusa stazione di Anagnina

La situazione è ancor più critica sulla linea A dove ieri mattina intorno alle ore 5.30 la stazione di Anagnina è stata chiusa per il deragliamento di un treno. Ciò ha comportato l'interruzione della tratta da Subaugusta al capolinea e viceversa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente ma i tecnici hanno lavorato diverse ore per ripristinare la circolazione su tutta la linea. La chiusura della stazione di Anagnina di ieri si è andata a sommare a quella delle ancora interdette fermate di Repubblica, Spagna e Barberini.