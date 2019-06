in foto: La banchina affollata della metro C

Servizio rallentato sulla metro C di Roma a causa di un inconveniente tecnico sulla linea. A segnalare il disagio Infoatac, che su Twitter ha informato gli utenti che le corse dei treni potrebbero portare alcuni ritardi accumulati. "Metro C, circolazione rallentata per inconveniente tecnico" si legge in un tweet della società che si occupa della gestione della mobilità Capitolina. Il disservizio si è verificato a partire dalle ore 15 di oggi, sabato 22 giugno. Secondo le informazioni apprese il disagio riguarda esclusivamente i convogli che viaggiano in direzione Pantano, mentre verso il capolinea San Giovanni risulta regolare. Diversi utenti hanno segnalato a Fanpage.it il disservizio.

Servizio rallentato sulla metro C e B

Disagi alla circolazione sui binari della metro sono stati segnalati anche ieri, venerdì 21 giugno. Il servizio sulla linea C e B ha subito rallentamenti nel corso della mattina. Atac ha reso noto che erano in corso rallentamenti sui convogli della metro C in direzione San Giovanni, per inconvenienti tecnici nelle stazioni di Torrenova e Grotte Celoni, mentre i rallentamenti sulla metro B hanno riguardato l'intera tratta e sono stati provocati da un guasto nella stazione di Circo Massimo.

Metro A chiusa tra Anagnina e Subaugusta sabato 22 e domenica 23 giugno

La metro A di Roma resterà chiusa tra le fermate di Anagnina e Subaugusta nel weekend di sabato 22 e domenica 23 giugno per lavori di rinnovo dell'infrastruttura. La circolazione non sarà attiva nella tratta interessata. Per far fronte all'inconveniente, sarà attivato un servizio autobus sostitutivo MA8.