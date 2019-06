in foto: Immagine di repertorio La Presse

Da domani comincerà un periodo di ristrutturazione lungo la Metro A di Roma, con i lavori che accompagneranno i turisti e i cittadini della Capitale per quasi tutta l'estate. Da domani fino a fine agosto Atac interromperà varie tratte della linea per alcuni giorni, così da consentire ai tecnici di svolgere i lavori regolarmente. Si comincia l'8 giugno, con il primo stop alla circolazione che coinvolgerà le fermate tra Subaugusta e Anagnina fino a domenica 9 giugno. La linea della Metro A sarà regolarmente attiva nel restante tratto, dalle stazioni da Battistini a Subaugusta. Atac ha fatto sapere sul proprio profilo Facebook che sarà attivato un piano di lavoro dell'infrastruttura ferroviaria per potenziare il servizio, in modo tale da garantire "maggiore assistenza ai viaggiatori. Nelle stazioni, a bordo dei veicoli della flotta e sui canali telematici saranno disponibili tutte le informazioni relative alla rete, ai servizi e ai collegamenti sostitutivi".

Ecco quando e quali tratte della Metro A chiuderanno quest'estate

I lavori lungo la linea A della metropolitana a Roma dureranno tutta l'estate, per garantire il rinnovo della struttura e per tentare di ridurre il più possibile i disagi di turisti e cittadini alle prese con i trasporti pubblici capitolini. Nel mese di giugno, con l'eccezione del fine settimana del 29 e 30 giugno in occasione della festa di San Pietro e Paolo, i lavori si concentreranno lungo la tratta tra Cinecittà e Anagnina, così come il 13 e il 13 luglio, mentre il 20 e il 21 luglio sarà bloccata la viabilità lungo il tratto tra le fermate di Arco di Travertino e Anagnina. Il mese di agosto è il periodo dove saranno previste le principali interruzioni, che coinvolgeranno tratti più lunghi della linea A per più giorni, non solo nei fine settimana. Dal 4 al 13 agosto sono previsti i lavori nel tratto tra Termini e Anagnina, per poi spostarsi tra San Giovanni e Ottaviano dal 14 al 19 agosto. I lavori dovrebbero concludersi con la fase che va dal 20 al 25 agosto, quando sarà chiusa la viabilità tra Termini e Battistini. Non sono dati ufficiali, bensì un calendario stilato dal blog "Odissea Quotidiana".