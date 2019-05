in foto: Metro A Barberini chiusa

Arriva la conferma: la Metro A di Roma sarà chiusa per lavori ad agosto, ma anche nei fine settimana di luglio. Ad annunciare l'imminente inizio dei cantieri è stata l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo: "Il calendario che Atac ci ha presentato è ancora da convalidare. Ad agosto la linea A sarà chiusa per fasi, sono lavori molto importanti di manutenzione, che era stata dimenticata per decenni; verranno sostituiti deviatoi che potrebbero creare problematiche. È un intervento molto importante". Interpellato in merito, l'ex presidente della Commissione Mobilità e attuale presidente vicario del Consiglio comunale, Enrico Stefano, ha precisato che la Metro A chiuderà nei fine settimana di luglio e ad agosto ci saranno delle chiusure bi-settimanali. Si presume, ma nessuna comunicazione ufficiale è arrivata in merito, che la metro verrà chiusa nelle due settimane centrali d'agosto, probabilmente dal 12 al 25 agosto (si tratta al momento di supposizioni).

Oggi la sindaca Virginia Raggi ha presentato anche il piano di potenziamento dei trasporti notturni a Roma. L'obiettivo dell'amministrazione è anche quello di tenere aperte le metro fino alle 2 (invece che all'1,30) sia venerdì che sabato.

Restano ancora chiuse le stazioni Barberini e Repubblica

Restano chiuse al momento sia la stazione di Repubblica, che quella di Barberini, ancora sotto sequestro da parte della procura per l'incidente che si verificò a marzo, quando crollò un gradino. I lavori a Repubblica dovrebbero finire entro luglio, ma a questo punto, con le chiusure programmate, la stazione potrebbe riaprire dopo le vacanze estive, a settembre. Anche in questo caso, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulla data di riapertura.